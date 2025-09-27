Zonguldak'ta Ağaçların İçinde 'Elektrik Teli' Tehlikesi! Bir Mahalle Endişeli

Zonguldak Alaplı’da bazı mahallelerde elektrik tellerine ağaçların içinden geçen enerji yüklü elektrik telleri, çevredeki vatandaşları tedirgin ediyor.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde cadde ve sokaklarda , özellikle yeni sitelerde elektrik tellerine uzanan ağaç dalları hem sık sık kesintilere yol açıyor hem de büyük bir tehlike oluşturuyor.

Mahalle sakinleri, çam ağacının enerji nakli hatları içine büyüdüğü ve kopma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve yağışlı havalarda büyük risk taşıdığını aktardı.

Tellerin yoldan geçen vatandaşları tehlikeye soktuğunu belirten vatandaşlar özellikle okul yolu oluşundan dolayı çocukların güzergahı kullandığını, bazen oyun amaçlı ağaçlara dokunduğunu ifade ettiler.

Mahalle sakinleri, enerji dağıtım şirketi ve belediye yetkililerini göreve çağırarak, "Bugün önlem alınmazsa yarın daha büyük felaketler yaşanabilir" dedi.

Kaynak: AA

