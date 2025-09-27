Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu! 4 Gözaltı
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 4 şahıs gözaltına alındı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Temiz toplum, güvenli yarınlar' sloganıyla kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleşti.
Yapılan aramalarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, olaya karıştığı belirlenen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Uyuşturucuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızın huzur ve güvenliği için denetim ve operasyonları aralıksız devam ettireceğiz" dedi.
Kaynak: İHA