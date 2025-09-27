Tanju Özcan'dan 'Şato Villalar' Çağrısı: 'Milli Servettir, Bize Verin'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mudurnu’daki yarım kalan Burj Al Babas projesindeki 350 şato villanın tamamlanması için yetkililere çağrı yaptı. Özcan, projenin bugüne kadar yaklaşık 300 milyon dolar harcama ile atıl kaldığını ve belediyenin alacakları karşılığında projeyi devralıp bitirmeye hazır olduğunu söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mudurnu’daki yarım kalan Burj Al Babas projesindeki şato tipi villaları gezerek çözüm çağrısında bulundu. 2011’de başlayan ve 732 villa, AVM, otel ile iki kongre merkezini içeren projede inşaat sürecinde satış yapılan 350 şato villanın, başta Orta Doğu’daki alıcıların taksitleri ile şirketin mali planlama sorunları nedeniyle durduğu, ardından hukuki sürecin uzamasıyla yapıların harabeye döndüğü hatırlatıldı.

'MİLLİ SERVETTİR, BİZE VERİN'

Özcan, projeye bugüne kadar yaklaşık 300 milyon dolar harcandığını belirterek, Bolu Belediyesi’nin firmadan alacağı bulunduğunu söyledi. “Bunlar milli servettir” diyen Özcan, yetkililere seslenerek, “Sayın Cumhurbaşkanı, yapamıyorsanız bize verin; Bolu Belediyesi olarak alacaklarımıza karşılık burayı teslim alalım, tamamlayalım” çağrısında bulundu. Başkan, çözüm için TMSF üzerinden TOKİ’nin devreye girmesi ya da belediyeye devrin seçenekler arasında olduğunu vurguladı.

Projenin sahibi ile yöneticileri hakkında hazırlanan iddianamede ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla çok sayıda sanığın yargılandığı; süreç boyunca TMSF’ye devredilen bazı şirketlere kayyum atandığı, ancak sahada somut bir ilerleme sağlanamadığı ifade ediliyor. Belediye yetkilileri, tamamlanması halinde projenin Bolu ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek yetkililerden hızlı bir çözüm talep etti.

Kaynak: DHA

