Ümraniye TEM Otoyolu’nda Kaza: Sürücü Bariyerlere Çarpıp Yaralandı

Ümraniye TEM Otoyolu’nda, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Bedirhan Canikli hastaneye kaldırılırken, otoyol bir süre trafiğe kapandı.

Ümraniye TEM Otoyolu Dudullu mevkii Ankara istikametinde, saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada, Bedirhan Canikli yönetimindeki 34 KM 4128 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerde asılı kalan araçta sıkışan sürücü Canikli, hafif yaralandı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Canikli’nin sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı ve yol temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

