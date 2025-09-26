Kastamonu’da Feci Kaza! Otomobil Tepetaklak Oldu, Yaralılar Var

Kastamonu’nun Tosya ilçesince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda otomobil takla attı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Kastamonu’da Feci Kaza! Otomobil Tepetaklak Oldu, Yaralılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bir trafik kazası meydana geldi. Samsun istikametinde seyir halinde olan M.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı.

SÜRÜCÜ İLE YOLCU YARALANDI

Kazada araç sürücüsü ile yanında bulunan R.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hatay'da Korkunç Kaza: 2 Otomobil ÇarpıştıHatay'da Korkunç Kaza: 2 Otomobil ÇarpıştıYurttan Haberler
Karaman'da Zincirleme Kaza! 1 YaralıKaraman'da Zincirleme Kaza! 1 YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kastamonu kaza
Son Güncelleme:
Afyonkarahisar’da Düğün Magandalarına Operasyon: 4 Gözaltı Afyonkarahisar’da Düğün Magandalarına Operasyon: 4 Gözaltı
Milyonlarla Erken Emeklilik Kapısı Açıldı! Yasa Meclis’e Geliyor: Kimler Erken Emeklilikten Yararlanacak? Erken Emeklilik Yasası Meclis'e Geliyor
Liverpool’dan Galatasaray Maçı Öncesi Kritik Başvuru! Gözler Çıkacak Karara Çevrildi Liverpool'dan Galatasaray Maçı Öncesi Flaş Başvuru
Göçmen Kuşların Yuvasında Yangın! Erçek Gölü Sazlıkları Alevlere Teslim Oldu Göçmen Kuşların Yuvasında Yangın! Erçek Gölü Sazlıkları Alevlere Teslim Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Mahkemeden Karar Çıktı: Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek
Okuyucularımızın Dikkatine! Okuyucularımızın Dikkatine!
Özgür Özel'den Mahkemenin 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki Özel'den 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki
ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi! ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi!