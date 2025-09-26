Kastamonu’da Feci Kaza! Otomobil Tepetaklak Oldu, Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bir trafik kazası meydana geldi. Samsun istikametinde seyir halinde olan M.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı.

SÜRÜCÜ İLE YOLCU YARALANDI

Kazada araç sürücüsü ile yanında bulunan R.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA