Hatay'da Korkunç Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı
Hatay Samandağ'da iki otomobilin feci çarpışması 6 kişiyi yaraladı. İtfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ederken, dördü yetişkin ikisi çocuk olan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.
Hatay'ın Samandağ ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. İki otomobilin yüksek hızda çarpışması sonucu araçlar adeta hurdaya döndü. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber oldu.
Kazada yaralanan 6 kişiden dördü yetişkin, ikisi çocuktu. Ekiplerin titiz çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerin ardından en yakın hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.
