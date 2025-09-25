Hatay'da Korkunç Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı

Hatay Samandağ'da iki otomobilin feci çarpışması 6 kişiyi yaraladı. İtfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ederken, dördü yetişkin ikisi çocuk olan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
Hatay'da Korkunç Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay'ın Samandağ ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. İki otomobilin yüksek hızda çarpışması sonucu araçlar adeta hurdaya döndü. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber oldu.

Kazada yaralanan 6 kişiden dördü yetişkin, ikisi çocuktu. Ekiplerin titiz çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerin ardından en yakın hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.

Karaman'da Zincirleme Kaza! 1 YaralıKaraman'da Zincirleme Kaza! 1 YaralıGüncel

Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan OlmadıSivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan OlmadıGüncel

Bayburt'ta Feci Kaza! Otomobil Sürücüsü Hayatını KaybettiBayburt'ta Feci Kaza! Otomobil Sürücüsü Hayatını KaybettiYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Hatay
Son Güncelleme:
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Kurtulmuş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile Görüştü Kurtulmuş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile Görüştü
Kurtulmuş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile Görüştü Kurtulmuş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile Görüştü
Kimse Bunu Beklemiyordu! ‘Icardi Veda Etti’ Icardi Veda Etti!
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı