Hatay'da Korkunç Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay'ın Samandağ ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. İki otomobilin yüksek hızda çarpışması sonucu araçlar adeta hurdaya döndü. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber oldu.

Kazada yaralanan 6 kişiden dördü yetişkin, ikisi çocuktu. Ekiplerin titiz çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerin ardından en yakın hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA