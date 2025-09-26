Göçmen Kuşların Yuvasında Yangın! Erçek Gölü Sazlıkları Alevlere Teslim Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ile Erçek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyümesi üzerine Tuşba İtfaiye Grup Amirliği de çalışmalara destek verdi.

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ

Jandarma ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevredeki vatandaşların da çabalarıyla yangın, diğer sazlık alanlara sıçramadan söndürüldü.

Yangında geniş bir sazlık alan zarar gördü. Göçmen kuşların barındığı doğal habitat da alevlerden olumsuz etkilendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA