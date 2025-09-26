Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılarına Darbe: 2 Kaleşnikof ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışmaları sonucu Halfeti ilçesinde belirlenen 3 adrese baskın düzenledi. Operasyonda, yasa dışı silah ticaretiyle bağlantılı çok sayıda materyal ele geçirildi.

Ekiplerin aramalarında, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet MP5 makinalı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 560 adet kaleşnikof fişeği, 10 adet kaleşnikof şarjörü, 1 adet silah üstü dürbün, 1 tarihi eser olduğu değerlendirilen takı, 1 tarihi eser kase, 4 tarihi eser bilezik parçası, 49 sikke ve 1 adet el detektörü bulundu. Ele geçirilen tarihi eserlerin, kaçakçılık şebekesinin başka bir faaliyet alanı olabileceğini işaret ettiği belirtiliyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma karakolunda sorgulanıyor.

Kaynak: İHA