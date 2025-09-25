Malatya’da Jandarmadan Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu

Malatya’da jandarma ekipleri, Yeşilyurt, Akçadağ ve Hekimhan’da düzenlediği operasyonlarda 2,2 kilo esrar, 130 kök kenevir, bonzai, binlerce tabanca fişeği, silahlar ve tarihi eserler ele geçirdi. 9 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Malatya’da Jandarmadan Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu
Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Şube ekiplerinin iş birliğinde, 4-22 Eylül 2025 tarihleri arasında Yeşilyurt, Akçadağ ve Hekimhan ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan aramalarda, 2 kilo 220 gram kubar esrar, 130 kök kenevir bitkisi, 60 gram bonzai, 12 bin 317 tabanca fişeği, 3 tabanca, 4 av tüfeği, 16 sikke, 1 tarihi yüzük, 4 tarihi heykel ve 2 tarihi kolye ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1’i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma, suç unsurlarının piyasaya sürülmesini önlerken, tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine darbe vurdu. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

