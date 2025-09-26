Ordu’da Hasta Nakil Aracı Devrildi: Sürücü Yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hasta nakil aracı devrildi. Kazada yaralanan sürücü Gündüz Y., hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi’nde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, hasta nakil aracı devrildi. Kaza, 52 RC 860 plakalı aracı kullanan Gündüz Y.’nin (46), Altınordu şehir merkezinden Ulubey istikametine seyir halindeyken yaşandı. Edinilen bilgilere göre, içerisinde hasta bulunmayan araç, kaygan yol şartları nedeniyle kontrolden çıkarak önce refüje çarptı, ardından yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Gündüz Y., ekipler tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak ulaşımı kontrollü bir şekilde sağladı.

Kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatılırken, yol şartlarının kazadaki etkisi üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ordu Trafik kazası
