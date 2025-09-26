Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli hareketlilik tespit ettikleri 4 kişiye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan E.T., A.M., O.C. ve Ş.M.D. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve ikametgahlarında yapılan aramalarda önemli miktarda yasa dışı madde ve para bulundu.

Aramalarda, 13,94 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 kök hint keneviri ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 bin 330 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu trafiğini kesmek amacıyla titiz bir istihbarat çalışmasının ürünü olarak gerçekleşti.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.T. ve A.M. hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan, O.C. ve Ş.M.D. hakkında ise “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” ile “Silah Kanunu Kapsamında Kuru Sıkı Tabanca Bulundurma” suçlarından adli işlem başlatıldı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Ş.M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.C. tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA