Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük’te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı; 13,94 gram sentetik kannabinoid, hint keneviri ve 22 bin 330 lira satış geliri ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı, birine adli kontrol uygulandı.

Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli hareketlilik tespit ettikleri 4 kişiye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan E.T., A.M., O.C. ve Ş.M.D. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve ikametgahlarında yapılan aramalarda önemli miktarda yasa dışı madde ve para bulundu.

Aramalarda, 13,94 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 kök hint keneviri ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 bin 330 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu trafiğini kesmek amacıyla titiz bir istihbarat çalışmasının ürünü olarak gerçekleşti.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.T. ve A.M. hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan, O.C. ve Ş.M.D. hakkında ise “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” ile “Silah Kanunu Kapsamında Kuru Sıkı Tabanca Bulundurma” suçlarından adli işlem başlatıldı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Ş.M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.C. tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Isparta’da Yunus Timlerinden Operasyon: Tabanca ve Uyuşturucu Ele GeçirildiIsparta’da Yunus Timlerinden Operasyon: Tabanca ve Uyuşturucu Ele GeçirildiYurttan Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 GözaltıSamsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 GözaltıYurttan Haberler

Dronla Takip Edilip Yakalandı, Kilolarca Uyuşturucu Çıktı!Dronla Takip Edilip Yakalandı, Kilolarca Uyuşturucu Çıktı!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Karabük Uyuşturucu
Milyonlarla Erken Emeklilik Kapısı Açıldı! Yasa Meclis’e Geliyor: Kimler Erken Emeklilikten Yararlanacak? Erken Emeklilik Yasası Meclis'e Geliyor
Karaman’da Otomobil Takla Attı: 1’i Çocuk 2 Yaralı Karaman’da Otomobil Takla Attı: 1’i Çocuk 2 Yaralı
Isparta’da Yunus Timlerinden Operasyon: Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi Isparta’da Yunus Timlerinden Operasyon: Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Okan Buruk Yıkıldı! Galatasaray’a Maça Saatler Kala Kötü Haber Galatasaray’a Maça Saatler Kala Kötü Haber
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Mahkemeden Karar Çıktı: Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek
Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: Emeklilik İçin Satın Almanız Gerekli Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat
Tahliye Talebinde Bulunmuştu: Mahkemeden Ahmet Özer İçin Karar Mahkemeden Ahmet Özer İçin Karar
Özgür Özel'den Mahkemenin 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki Özel'den 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki