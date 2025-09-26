Karaman’da Otomobil Takla Attı: 1’i Çocuk 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karaman’da, Karaman-Mersin karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza, Mehmet A. (40) idaresindeki 06 DL 5471 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak boş araziye takla atması sonucu gerçekleşti.

Kazada, sürücü Mehmet A. ile araçta bulunan 3 yaşındaki A.S.A. adlı kız çocuğu yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA