Isparta’da Yunus Timlerinden Operasyon: Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Isparta’da motosikletli polis timlerinin düzenlediği denetimlerde ruhsatsız tabanca, 6,67 gram metamfetamin ve uyuşturucu aparatı yakalandı. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, birine trafik cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, kent genelinde 25 ve 26 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde suç unsurlarına el koydu. Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, 1 adet 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca, buna ait şarjör ve 9 fişek, 6,67 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 1 şüpheli “ruhsatsız tabanca bulundurmak” suçundan, 3 şüpheli ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işleme tabi tutuldu. Ayrıca, denetimlerde bir şüphelinin uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı tespit edilerek kendisine trafik cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Isparta Uyuşturucu
