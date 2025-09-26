Isparta’da Yunus Timlerinden Operasyon: Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, kent genelinde 25 ve 26 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde suç unsurlarına el koydu. Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, 1 adet 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca, buna ait şarjör ve 9 fişek, 6,67 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 1 şüpheli “ruhsatsız tabanca bulundurmak” suçundan, 3 şüpheli ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işleme tabi tutuldu. Ayrıca, denetimlerde bir şüphelinin uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı tespit edilerek kendisine trafik cezası uygulandı.

Kaynak: İHA