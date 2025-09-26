Sarıgöl’de Ekmek ve Simite Zam Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ekmek ve simit fiyatlarına artış yapıldı. Daha önce 12,50 TL’ye satılan 200 gram ekmek ile 100 gram simit, yapılan zamla birlikte 15 TL’den satışa sunulmaya başlandı.

Fiyat artışına rağmen ürünlerin gramajında herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtilirken, yeni tarifelerin bugünden itibaren geçerli olduğu duyuruldu. İlçedeki fırıncılar, fiyat düzenlemesinin artan maliyetler nedeniyle zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Kaynak: İHA