Giresun'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun’un Espiye ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında bir kişi olay yerinde can verirken, bir kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Espiye Ericek köyü grup yolunda, Aydınlar köyü yakınlarında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim A. yönetimindeki 06 VHJ 47 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak derenin kenarından aşağı yuvarlandı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Osman Aydın, kazanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü İbrahim A. ise ağır şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sonucu yaralı sürücü ambulansla Giresun’daki bir hastaneye ulaştırıldı. Osman Aydın’ın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere teknik inceleme başlattı.

Kaynak: İHA