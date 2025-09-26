Bursa'da 'Kriz Senaryosu' Panik Yarattı, Su Tüketimi Patladı

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi, barajlardaki doluluk oranının yüzde 3’e kadar düşmesine rağmen su kesintisinin gündemde olmadığını duyurdu. Sosyal medyada yayılan yanlış haberlerin panikle su tüketimini artırdığı belirtildi.

Bursa'da 'Kriz Senaryosu' Panik Yarattı, Su Tüketimi Patladı
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), şehirde barajlardaki doluluk oranının yüzde 3’e kadar düşmesine rağmen su kesintisinin gündemde olmadığını açıkladı. Sosyal medyada yayılan kesinti haberlerinin panik yaratarak su tüketimini artırdığına dikkat çekildi. Yetkililer, beklenen yağışlarla birlikte barajların doluluk seviyesinin yükseleceğini ve kesinti uygulanmasının öngörülmediğini bildirdi.

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda yer alan su kesintisi iddialarına cevap verildi. Yapılan açıklamada, "Bursa’nın gündeminde yakın vadede su kesintisi olmadığı gibi, kurum içinde her türlü olumsuz duruma karşı kriz planı yapılmaktadır" denildi. Yeni inşa edilen Çınarcık Barajı’ndan günlük 110 bin metreküp suyun Doburca’daki tesislere aktarıldığı, bu miktarın kentin toplam ihtiyacının üçte birine karşılık geldiği belirtildi.

KRİZ SENARYOSU PANİK YARATTI

Sosyal medyaya yansıyan ve BUSKİ'ye ait olduğu öne sürülen belgede, 25 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında Nilüfer, Yıldırım, Osmangazi, Gürsu, Kestel, Mudanya ve Karacabey'de toplam 298 mahallede kesinti yapılacağı iddia edildi. BUSKİ'den yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan belgelerin resmi bir kesinti kararı değil, olası senaryolar için hazırlanan kriz planı taslağı olduğu ifade edildi.

Yetkililer, bazı basın organlarında yer alan haberlerin kamuoyunu yanılttığını ve sorumlu habercilik ilkeleriyle bağdaşmadığını belirterek, “Yanlış haberler panik nedeniyle aşırı su tüketimine yol açtı” dedi. BUSKİ ayrıca uzun vadeli planlamalarla kentin su kapasitesinin artırılması için yapısal dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA

Bursa Su kesintisi
