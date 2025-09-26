Üsküdar’da Otomobil Alev Alev Yandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üsküdar’da, D-100 Karayolu Altunizade mevkii'nde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Saat 07:45 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne seyreden 34 HKY 464 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak araç, yangının etkisiyle kullanılamaz hale geldi. Yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA