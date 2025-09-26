Afyonkarahisar’da Firari Hükümlüyü Kardeşinin Kimliği Ele Verdi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan 71 yaşındaki M.G., kardeşinin kimliğini kullanarak kaçmaya çalışırken polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu firari bir hükümlü kıskıvrak yakalandı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları neticesinde, “Hükümlünün veya Tutuklunun Kaçması” suçundan 10 ay hapis cezası bulunan ve “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan ifadeye yönelik arama kaydı olan 71 yaşındaki M.G.’nin ilçede saklandığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin izini kaybettirmek için kardeşi H.G.’ye ait kimlik bilgilerini kullandığını belirledi. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis, Kurtuluş Mahallesi Avan Sokak’ta bir operasyon düzenledi. Operasyon sırasında, şüpheli M.G., görevlilere kardeşine ait kimliği ibraz ederek kimliğini gizlemeye çalıştı. Ancak polisin parmak izi sorgusu, şahsın aranan firari M.G. olduğunu ortaya çıkardı.

Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar
