Samsun’da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı! 1’i Bebek 4 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki S.R. yönetimindeki 61 AF 381 plakalı kamyonet, Eğercili Mahallesi’nde kırmızı ışıkta bekleyen 28 yaşındaki E.D.’nin kullandığı 34 PVC 13 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü E.D. ile yolcular B.D. (20), Ö.D. (53) ve 1 yaşındaki E.D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA