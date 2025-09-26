Adıyaman’da Kamyon Devrildi: Otomobil Sürücüsü Ezilerek Hayatını Kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde asfalt yüklü kamyonun freni patlayınca park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu sürücü Engin Özer feci şekilde ezilerek öldü.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Çöplü köyünde korkunç bir kaza meydana geldi. İnşaat alanında çalışan asfalt yüklü 06 DIK 209 plakalı kamyonun, iddialara göre freni patlaması sonucu kontrolden çıkarak park halinde duran 61 AFY 285 plakalı otomobilin üzerine devrildiği bildirildi.

Adıyaman’da Kamyon Devrildi: Otomobil Sürücüsü Ezilerek Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Olay, öğle saatlerinde köydeki bir inşaat sahasında yaşandı. Fren arızası nedeniyle kamyonun kaydığı ve otomobile çarparak yan yattığı belirtildi. Çevredekilerin hemen 112 Acil Servis ve jandarmaya haber vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonun altında kalan otomobilin sürücüsü Engin Özer’in ezilerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandıktan sonra Özer’in cansız bedeni Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Kamyon şoförünün ifadesine başvurulurken, fren sistemine ilişkin teknik inceleme yapılıyor.

