Adıyaman’da Kamyon Devrildi: Otomobil Sürücüsü Ezilerek Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Çöplü köyünde korkunç bir kaza meydana geldi. İnşaat alanında çalışan asfalt yüklü 06 DIK 209 plakalı kamyonun, iddialara göre freni patlaması sonucu kontrolden çıkarak park halinde duran 61 AFY 285 plakalı otomobilin üzerine devrildiği bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde köydeki bir inşaat sahasında yaşandı. Fren arızası nedeniyle kamyonun kaydığı ve otomobile çarparak yan yattığı belirtildi. Çevredekilerin hemen 112 Acil Servis ve jandarmaya haber vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonun altında kalan otomobilin sürücüsü Engin Özer’in ezilerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandıktan sonra Özer’in cansız bedeni Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Kamyon şoförünün ifadesine başvurulurken, fren sistemine ilişkin teknik inceleme yapılıyor.

Kaynak: İHA