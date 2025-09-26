Samsun'da Alışveriş Yapan Vatandaşın Poşetini Çalan Şüpheli Yakalandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir vatandaşın alışveriş sırasında yere bıraktığı poşeti çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Son Güncelleme:
Samsun'da Alışveriş Yapan Vatandaşın Poşetini Çalan Şüpheli Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde, şüpheli M.Ö.’nün (56), alışveriş yapan kişinin yaklaşık 12 bin TL değerinde züccaciye ve küçük ev aletleri bulunan poşetini çaldığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin çaldığı eşyalar, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Samsun
Son Güncelleme:
Milyonlarla Erken Emeklilik Kapısı Açıldı! Yasa Meclis’e Geliyor: Kimler Erken Emeklilikten Yararlanacak? Erken Emeklilik Yasası Meclis'e Geliyor
Acun Ilıcalı’ya Büyük Şok! Yumruk Yumruğa Birbirine Girdiler Yumruk Yumruğa Birbirine Girdiler
Adıyaman’da Kamyon Devrildi: Otomobil Sürücüsü Ezilerek Hayatını Kaybetti Adıyaman’da Kamyon Devrildi: Otomobil Sürücüsü Ezilerek Hayatını Kaybetti
Giresun'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı Giresun'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Mahkemeden Karar Çıktı: Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek
Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: Emeklilik İçin Satın Almanız Gerekli Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat
Tahliye Talebinde Bulunmuştu: Mahkemeden Ahmet Özer İçin Karar Mahkemeden Ahmet Özer İçin Karar
Özgür Özel'den Mahkemenin 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki Özel'den 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki