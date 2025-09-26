Samsun'da Alışveriş Yapan Vatandaşın Poşetini Çalan Şüpheli Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde, şüpheli M.Ö.’nün (56), alışveriş yapan kişinin yaklaşık 12 bin TL değerinde züccaciye ve küçük ev aletleri bulunan poşetini çaldığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin çaldığı eşyalar, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

Kaynak: AA