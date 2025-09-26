Karabük’te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli hareketlilik tespit ettikleri iki şahsa yönelik operasyon düzenledi. Durumundan şüphelenilen O.U. ve N.K. isimli şüpheliler, polis tarafından durdurularak üst aramasına tabi tutuldu.

Aramada, 7,86 gram metamfetamin maddesi, her bir şüphelinin üzerinde birer adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve toplam 12 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, O.U. isimli şahsın emniyette yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine, hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” ve “Silah Kanunu Kapsamında Kuru Sıkı Tabanca Bulundurma (SKM)” suçlarından da ek işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Kaynak: İHA