Adıyaman'da Kaçak Makaron Operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Adıyaman'da şüpheli aracı durdurdu. Aramayla 3 milyon bandrolsüz makaron bulundu; sürücü M.C. gözaltına alındı, araç el konuldu.

Adıyaman'da Kaçak Makaron Operasyonu
Adıyaman'da polis ekipleri, tütün kaçakçılığına darbe vurdu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM Şube) ekipleri, rutin kontroller sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Sürücü M.C.'nin çelişkili ifadeleri üzerine araç arandı ve içinden 15 bin karton halinde toplam 3 milyon adet gümrük kaçağı boş makaron çıktı.

Bu bandrolsüz makaronlar, yasadışı sigara üretiminde kullanılan hammaddeler olarak biliniyor ve milyonlarca liralık vergi kaybına yol açıyor. Olayın ardından M.C. gözaltına alındı, suçta kullanılan araca el konuldu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyon, Adıyaman polisinin kaçakçılıkla mücadelesinde önemli bir başarı olarak kaydedildi. Yetkililer, benzer kaçakçılık faaliyetlerine karşı tetikte olduklarını vurguladı.

Kaynak: İHA

