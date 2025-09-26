Hafif Ticari Araç Anne ve 2 Çocuğa Çarptı: 3 Ağır Yaralı

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve iki çocuğu, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada bebek arabası parçalanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine ilerleyen K.Y. yönetimindeki 01 BCB 200 plakalı Volkswagen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan N.A. ile çocukları B.N.A. ve H.N.A.’ya çarptı.

BEBEK ARABASI PARÇALANDI

Çarpmanın şiddetiyle anne ve çocukları yola savrulurken, yanlarında bulunan bebek arabası parçalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ve çocukları, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

