Elazığ’da Ev Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaralılar hastanede tedaviye alındı.

Kovancılar ilçesinin Okçular köyünde dün gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sırasında evde bulunan 3 kişi, yoğun dumandan etkilendi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.Yangının çıkış nedenini belirlemek için jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının sebebine ilişkin henüz net bir bilgi paylaşmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Elazığ Yangın
