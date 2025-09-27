Samsun’da Ormanda 1 Kişiyi Darbeden 2 Şüpheli Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun'da Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakavuk Mahallesi yakınlarında, devriye görevi sırasında ormanlık alanda park halindeki otomobili fark etti. Jandarmanın geldiğini gören 3 kişi, ormanlık alana doğru kaçtı. İnceleme yapan ekipler, araçta bulunan M.G'nin (43) darbedildiğini belirledi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan M.G, tedavi altına alındı. Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu şüphelilerden M.C.A. (26) ve M.C.A'yı (24) ormanlık alanda yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden L.B'nin (29) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA