Okulda Skandal! Çıplak Gezen Kişinin Kimliği Şok Etti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir okulda görevli bekçinin çırılçıplak dolaştığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Valilikten konuya ilişkin açıklama geldi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki kentteki bir okulda, gece saatlerinde bir kişinin çırılçıplak şekilde dolaştığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşım üzerine Sakarya Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Açıklamada, incelemede söz konusu kişinin, okulun gece bekçisi olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Alınan ilk ifadesinde ilgili şahıs, gece aniden rahatsızlık geçirdiğini, bu nedenle bunalıma girerek lavaboya gittiğini ancak neden böyle davrandığını bilmediğini beyan etmiştir. İlgili kişi tedbiren görevden uzaklaştırılmış olup, hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

