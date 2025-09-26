Osmaniye'de Yayaya Otomobil Çarptı! 1 Kişi Ağır Yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.
Olay, Cemalpaşa Mahallesi’ndeki Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki 17 RS 198 plakalı araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Meryem Kayıklık’a çarptı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kayıklık, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: