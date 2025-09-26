Adana’da Feci Kaza! 2 Ölü, 1 Yaralı

Adana’nın Sarıçam ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Araçtaki 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da Feci Kaza! 2 Ölü, 1 Yaralı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde İncirlik Bulvarı'nda, Berk Öztürk idaresindeki 06 AAP 684 plakalı otomobil, B.Ö'nün kullandığı 33 AVG 307 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Öztürk ile aynı araçtaki Beyaz Fidan Şahin ve Furkan B. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Adana'da Feci Kaza! 2 Ölü, 1 Yaralı
Otomobildekilerin gardiyan oldukları belirlendi.

Öztürk ile Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, otomobildeki 3 kişinin infaz koruma memuru olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü B.Ö, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA

