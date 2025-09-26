Şanlıurfa’da İşçi Servisi Devrildi! Çok Sayıda Yaralı

Adıyaman’dan dönen tarım işçilerini taşıyan minibüs Şanlıurfa-Bozova yolunda takla attı. Kazada yaralanan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa’da İşçi Servisi Devrildi! Çok Sayıda Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. İsmail A. idaresindeki 64 ADH 681 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Şanlıurfa’da İşçi Servisi Devrildi! Çok Sayıda Yaralı - Resim : 1
Yaralanan 19 işçi hastaneye kaldırıldı. (AA)

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Minibüste, Adıyaman'da tarlalarda çalıştıktan sonra Şanlıurfa'ya dönen tarım işçilerinin bulunduğu öğrenildi.

Yargıtay’dan Trafik Kazası Tazminatında Emsal KararYargıtay’dan Trafik Kazası Tazminatında Emsal KararEkonomi

Esenyurt'ta Feci Trafik Kazası! Yolcu Otobüsüyle Kamyon ÇarpıştıEsenyurt'ta Feci Trafik Kazası! Yolcu Otobüsüyle Kamyon ÇarpıştıGüncel

6 Yaşındaki Yusuf Hayatını Kaybetmişti: Yorgun Mermi Faciasında Bir Kişi Yakalandı6 Yaşındaki Yusuf Hayatını Kaybetmişti: Yorgun Mermi Faciasında Bir Kişi YakalandıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Trafik kazası Şanlıurfa
Real Madrid’in Altın Çocuğuydu! Arda Güler Kararı Belli Oldu: Resmen Duyurdular Arda Güler Kararı Belli Oldu
Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılarına Darbe: 2 Kaleşnikof ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılarına Darbe: 2 Kaleşnikof ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok Olacaksınız Benfica'dan Alacağı Para Pes Dedirtti
Hatay'da Sahte İçki ve Kaçak Sigara Operasyonu! 4 Şüpheli Yakalandı Hatay'da Sahte İçki ve Kaçak Sigara Operasyonu! 4 Şüpheli Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Mahkemeden Karar Çıktı: Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek
Okuyucularımızın Dikkatine! Okuyucularımızın Dikkatine!
Özgür Özel'den Mahkemenin 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki Özel'den 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki
ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi! ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi!