Şanlıurfa’da İşçi Servisi Devrildi! Çok Sayıda Yaralı
Adıyaman’dan dönen tarım işçilerini taşıyan minibüs Şanlıurfa-Bozova yolunda takla attı. Kazada yaralanan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. İsmail A. idaresindeki 64 ADH 681 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Minibüste, Adıyaman'da tarlalarda çalıştıktan sonra Şanlıurfa'ya dönen tarım işçilerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA