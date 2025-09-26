Hatay'da Sahte İçki ve Kaçak Sigara Operasyonu! 4 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da 1510 litre sahte içki ve 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Hatay'da Sahte İçki ve Kaçak Sigara Operasyonu! 4 Şüpheli Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak ürünlerin satış ve imalatına yönelik belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1510 litre sahte içki, 700 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 elektronik sigara ele geçirildi.

Polis, adreslerdeki 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Hatay
Son Güncelleme:
Milyonlarla Erken Emeklilik Kapısı Açıldı! Yasa Meclis’e Geliyor: Kimler Erken Emeklilikten Yararlanacak? Erken Emeklilik Yasası Meclis'e Geliyor
Real Madrid’in Altın Çocuğuydu! Arda Güler Kararı Belli Oldu: Resmen Duyurdular Arda Güler Kararı Belli Oldu
Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılarına Darbe: 2 Kaleşnikof ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılarına Darbe: 2 Kaleşnikof ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Ordu’da Hasta Nakil Aracı Devrildi: Sürücü Yaralı Ordu’da Hasta Nakil Aracı Devrildi: Sürücü Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Mahkemeden Karar Çıktı: Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek
Okuyucularımızın Dikkatine! Okuyucularımızın Dikkatine!
Özgür Özel'den Mahkemenin 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki Özel'den 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki
ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi! ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi!