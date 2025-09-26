Çorum’da Trafik Kazası! 3 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, ilçe sanayi girişi yakınlarında meydana geldi. Esma Çaviş’in kullandığı 19 TZ 314 plakalı otomobil ile Mehmet Şirin yönetimindeki 19 HP 787 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve ilçe emniyet görevlileri sevk edildi.

Meydana gelen kazada, her iki aracın sürücüsüyle birlikte otomobilde bulunan Münire Çaviş de yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA