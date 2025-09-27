Konya’da Feci Kaza: Yaya, TIR’ın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde, Konya-Adana kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Eren Özcan’a TIR çarptı. Genç yaya olay yerinde hayatını kaybederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Konya'da Feci Kaza: Yaya, TIR'ın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Ereğli ilçesinde, Konya-Adana kara yolunun çevre yolu mevkiinde gece saatlerinde trajik bir kaza meydana geldi. Saat 00.30 sıralarında, Kadir Ertürk yönetimindeki 11 UA 480 plakalı TIR, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan 20 yaşındaki Eren Özcan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Özcan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Özcan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç yayanın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, kazanın oluş şekline ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. TIR sürücüsü Kadir Ertürk’ün ifadesine başvurulurken, kazanın meydana geldiği bölgede trafik güvenliği ve yaya geçidi önlemlerine dair araştırmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

Konya Trafik kazası
