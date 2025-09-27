Artvin’de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Organizatör Tutuklandı

Artvin’de polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, 3 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığını organize eden 3 şüpheli ise mahkemece tutuklandı.

Artvin’de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Organizatör Tutuklandı
Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik titiz çalışmalar sonucu önemli bir operasyona imza attı. Yapılan baskınlarda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında, bu kaçakçılığı organize eden 3 şüpheli organizatör de yakalandı.

Ekiplerin istihbarat üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarda, organizatörlerin Artvin üzerinden düzensiz göçmenleri ülkeye sokma faaliyetleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından adli makamlara çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkan 3 organizatör, kaçakçılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı işlemleri için Artvin İl Göç İdaresi Müdürlüğü devreye girdi.

Kaynak: İHA

