Kırşehir’de Dehşet: Anne ve Babasını Öldürdü, 2 Akrabasını Yaraladı!

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde aile kavgası vahşetle sonuçlandı. 37 yaşındaki Ö.K. anne ve babasını öldürüp, 2 akrabasını bıçakla yaraladı.

Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde, soy ismini bir süre önce değiştirdiği öğrenilen 37 yaşındaki Ö.K. ile anne ve babası arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ö.K., eline aldığı bıçakla annesi A.Ö. (71) ve babası N.Ö.’yü (71) ağır yaraladı.

2 AKRABASINI DA BIÇAKLADI

Saldırgan, daha sonra evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G.’yi de bıçakla yaralayarak kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede anne ve babanın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı iki akraba, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ö.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlının işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

