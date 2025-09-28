Malatya'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga! 1 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üçdeğirmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aile içi bir anlaşmazlık nedeniyle iki akraba aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesiyle F.G. isimli şahıs, vücuduna isabet eden üç mermiyle yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından daha kapsamlı tedavi için Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA