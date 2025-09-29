Samsun'da Uyuşturucu Çetesine Darbe: 8 Şüpheli Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun'un farklı ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon, kentin emniyet güçlerince büyük bir başarıyla sonuçlandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir izledikleri şüpheli ağına sabah saatlerinde baskın düzenledi. Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan çetenin İlkadım, Canik ve Atakum bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.

Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği ani aramalarda, suç unsurlarının saklandığı malzemeler tek tek gün yüzüne çıkarıldı. Operasyonda toplam 10 bin 61 adet sentetik hap, 11,49 gram metamfetamin, 121 gram sentetik kannabinoid maddesi, bir adet ruhsatsız tüfek ve hassas terazi gibi deliller ele geçirildi.

8 GÖZALTI

Gözaltına alınan şüpheliler arasında G.G. (28), A.Y. (21), T.B. (22), G.A. (24), H.G. (25), O.T. (22), S.D. (27) ve A.Y.G. (32) isimli 8 kişi bulunuyor. Şüphelilerin, genç yaş ortalamasına rağmen organize bir şekilde uyuşturucu dağılımı yaptığı ve tüfeğin de çete içi koruma amacıyla kullanıldığı öne sürülüyor. Gözaltına alınanlar, ifadelerinde suçlamaları kısmen kabul ederken, bağlantılarını itiraf etmemeye çalışıyor.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, operasyonun uyuşturucuyla mücadelede yeni bir sayfa açtığı belirtilirken, soruşturmanın savcılık koordinesinde titizlikle sürdürüleceği vurgulandı. Emniyet yetkilileri, halkı uyuşturucu ihbarlarında duyarlı olmaya davet etti. Bu operasyon, Samsun'un son aylardaki en büyük narkotik darbesi olarak kayıtlara geçerken, benzer çetelere yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: DHA