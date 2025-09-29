Çanakkale'de Trajik Kaza: Doğum Günü Ölüm Günü Oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kamyonun çarptığı kamyonet ikiye ayrıldı; sürücü Aydın Yücel hastanede kurtarılamadı, bugün 38. yaş günüydü.

Çanakkale'de Trajik Kaza: Doğum Günü Ölüm Günü Oldu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen feci trafik kazası, bir aileyi yasa boğdu. Orman Deposu mevkiinde, Çanakkale-İzmir Karayolu'ndaki trafik ışıklarında, Abdülhadi Ş. idaresindeki 45 ASA 070 plakalı kamyon, Aydın Yücel'in kullandığı 17 SF 622 plakalı kamyonete sert bir çarpma yaptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet adeta ikiye bölündü.

Kaza, saat 13.30 sıralarında gerçekleşti. Ağır yaralanan 38 yaşındaki Yücel, olay yerine sevk edilen ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne acilen kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yücel, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaza nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı; kamyon sürücüsü Abdülhadi Ş. gözaltına alındı.

38. YAŞ GÜNÜYDÜ...

Kazada yaşamını yitiren Aydın Yücel'in, bugün 38. yaş günü olduğu ortaya çıktı. Ailesi ve yakınları, bu tesadüfün acısını kat kat yaşadığını belirterek, "Hayat dolu bir insandı, doğum gününde böyle bir son beklemiyorduk" dedi.

Kaynak: İHA

Çanakkale Trafik kazası
