Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken avukatları açıklama yaptı. Avukatlar, tüm ihtimallerin değerlendirilmekte olduğunu vurgulayarak kamera kayıtları, otopsi raporları, tanık ifadeleri ile teknik incelemelerin detaylı şekilde incelendiğini söyledi. Güllü’nün ev içi kamera görüntülerinin ses çözümü için Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi. İşte son gelişmeler…

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 gecesi 6. kattaki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken avukatları yazılı bir açıklama yaptı.

Güllü’nün Avukatlarından ‘Delil’ Vurgulu Açıklama! İnceleme İçin Laboratuvara Gönderildi, Kaza mı Cinayet mi? - Resim : 1
Olayın yaşandığı Güllü'nün Yalova'daki evi

Avukatlar Rahmi Çelik, Mert Erdoğan, Muharrem Çetin ve Hakan Sezer tarafından yapılan ortak açıklamada, soruşturma tüm deliller ışığında yürütüldüğü belirtildi.

Güllü’nün Avukatlarından ‘Delil’ Vurgulu Açıklama! İnceleme İçin Laboratuvara Gönderildi, Kaza mı Cinayet mi? - Resim : 2
Güllü'nün düştüğü yerin görüntüsü

KAMERA, RAPORLAR…İNCELENİYOR

Avukatlar, tüm ihtimallerin değerlendirilmekte olduğunu vurgulayarak kamera kayıtları, otopsi raporları, tanık ifadeleri ile teknik incelemelerin detaylı şekilde incelendiğini söyledi.

Güllü’nün Avukatlarından ‘Delil’ Vurgulu Açıklama! İnceleme İçin Laboratuvara Gönderildi, Kaza mı Cinayet mi? - Resim : 3
Avukatların yazılı açıklaması

"SPEKÜLASYONLARDAN KAÇINILMALI"

Sanatçının patronu Ferdi Aydın’ın açıklamalarının ardından sosyal medyada artan spekülatif yorumlara da dikkat çeken avukatlar, resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kamuoyunda infial yaratabilecek asılsız haber ve paylaşımların önüne geçilmesi adına, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere güvenilmesi büyük önem taşımaktadır.

Güllü’nün Avukatlarından ‘Delil’ Vurgulu Açıklama! İnceleme İçin Laboratuvara Gönderildi, Kaza mı Cinayet mi? - Resim : 4
Ev içi kamera görüntülerindeki ses çözümlenecek

"GÜLLÜ’NÜN ANISI YAŞATILACAK"

Açıklamanın sonunda, Güllü’nün manevi mirasına sahip çıkılacağı ve adalet arayışının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Avukatlar, süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini de bildirdi.

Güllü’nün Avukatlarından ‘Delil’ Vurgulu Açıklama! İnceleme İçin Laboratuvara Gönderildi, Kaza mı Cinayet mi? - Resim : 5
Güllü'nün son görüntüsü

SES ÇÖZÜMLEMESİ YAPILACAK

Öte yandan ünlü şarkıcının son anlarının yer aldığı ev içi güvenlik kamerası görüntülerinin ‘ses çözümlemesi’ için Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi.

'ARAP SABUNU' ŞÜPHESİ

Güllü’nün lavabodan çıkıp, düştüğü ana kadar olan 4 dakikalık güvenlik kamerası görüntüsünün de tamamı ortaya çıkmıştı. Güllü’nün, ‘Arap sabunu’ ile silinen parkede kayarak düşmüş olabileceği ihtimalinin araştırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: DHA

