Sinop’ta 6 Araç Birbirine Girdi: 1 Kişi Yaralandı

Olay, saat 15.00 sıralarında Bostancılı Mahallesi’nde bulunan Adliye Ek Bina önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 55 AIT 041 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Karşı yönden gelen 57 ABZ 321 plakalı otomobil ise bariyerlere çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen 57 AAS 135 plakalı çekici, duramayarak öndeki araca çarptı. Aynı anda seyir halindeki 3 otomobil daha zincirleme şekilde birbirine girdi.

Toplam 6 aracın karıştığı kazada, 55 AIT 041 plakalı araçta bulunan 52 yaşındaki N.T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA