Sinop’ta 6 Araç Birbirine Girdi: 1 Kişi Yaralandı

Sinop’ta meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine çarptı, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Sinop’ta 6 Araç Birbirine Girdi: 1 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 15.00 sıralarında Bostancılı Mahallesi’nde bulunan Adliye Ek Bina önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 55 AIT 041 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Karşı yönden gelen 57 ABZ 321 plakalı otomobil ise bariyerlere çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen 57 AAS 135 plakalı çekici, duramayarak öndeki araca çarptı. Aynı anda seyir halindeki 3 otomobil daha zincirleme şekilde birbirine girdi.

Toplam 6 aracın karıştığı kazada, 55 AIT 041 plakalı araçta bulunan 52 yaşındaki N.T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Liverpool Maçı Öncesi Tanju Çolak'tan Bomba Açıklama: 'Rezil Galatasaray!' Galatasaray'a Skandal Sözler
Firari FETÖ Hükümlüsü Cenazede Yakalandı Firari FETÖ Hükümlüsü Cenazede Yakalandı
Adım Adım Kurak Felakete... Bursa'nın Bir Haftalık Suyu Kaldı Adım Adım Kurak Felakete... Bursa'nın Bir Haftalık Suyu Kaldı
Otomotiv Sektörünü Altüst Eden Karar: Fabrikadan Yeni Çıkan Elektrikli Araç Apar Topar İptal Edildi! Artık Yollarda Olmayacak O Elektrikli Araçlar İptal Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Güllü'nün Ölümünde Yeni Detaylar: İşte Kameradaki 2 Dakikalık Eksik Kısım ve 'Mayi Sabun' Detayı İşte Kameradaki 2 Dakikalık Eksik Kısım ve 'Mayi Sabun' Detayı