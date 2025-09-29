Adım Adım Kurak Felakete... Bursa'nın Bir Haftalık Suyu Kaldı

Bursa'da yağışların azalması barajları vurdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin bir haftalık suyu kaldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Adım Adım Kurak Felakete... Bursa'nın Bir Haftalık Suyu Kaldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de yaz aylarında yağış miktarının azalmasıyla pek çok kentte kuraklık meydana gelirken, İzmir, Muğla ve Tekirdağ gibi illerin bazı bölgelerinde su kesintileri yaşandı. Bursa’da da benzer bir durum yaşanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin bir haftalık suyu kaldığını açıkladı.

Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Mustafa Bozbey, kentin içme suyu rezervine ve bu konuda atılan adımlara yönelik açıklamalar yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki toplantıya, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerin yöneticileri ile gazeteciler katıldı.

Kuraklık nedeniyle yaşanan su sıkıntısına ilişkin konuşan Bozbey, "Kentimizin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 85’i Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılanıyordu. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle suyumuzun yüzde 50’si Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i pınar kaynaklarından, yüzde 35’i ise BUSKİ’ye ait 155 adet derin su kuyusundan sağlanıyor. Yeraltı su seviyesinin 250 metrelere kadar indiğine de dikkat çekmek istiyorum. Bursa ovasının ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesidir.

Adım Adım Kurak Felakete... Bursa'nın Bir Haftalık Suyu Kaldı - Resim : 1
Bursa ovasında kuraklık...

Doğancı’da yüzde 6,81, Çınarcık’ta yüzde 50 seviyesinde. Nilüfer de ise hiç suyumuz yok. Yani 75 milyon metreküp civarında Çınarcık’ta su var. Ortalamada ise yüzde 3,34 doluluk oranındayız. Bursamızın günlük su tüketimi 525 bin metreküp civarındadır. Çınar Barajı’ndaki suyu direk tünelle Doğancı Barajı’na aktarabilirsek o zaman günlük 500 bin metreküplük arıtma tesisini çok rahatlıkla çalıştırabiliriz. Çınarcık Barajı yakınında yaptığımız arıtma tesisinin kapasitesi günlük 300 bin metreküptür. Sadece Doğancı havzasında su birikme olmayabilir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla kuraklık olacağı söyleniyor. Biz buna hazırlıklı olmak zorundayız. Bypass hattını hayata geçirmeseydik eylül ayından itibaren kesintiler olacaktı. Şu ana kadar su kesintisi olmadı” dedi.

6 EKİM’DE TÜM SU TÜKENECEK

Kentin hiç yağış almadığı ve planlı kesinti yapılmadığı durumda 6 Ekim 2025’te tüm suyun tükeneceğini belirten Bozbey, “Doğancı Barajı’nda her gün kullanım suyuna göre 25 santim civarında suyumuz azalıyor. Baraja 25 santim civarında su gelirse stabil durumda olacak. Ama bir metre gelirse gün sayısı artmış olacak. Ekim ve Kasım ayında ne olacağını bilmiyoruz. Her ihtimali göz önünde bulundurarak çözüm bulmak zorundayız. Su kesintisi yapılacaksa da kamuoyunun karşısına çıkıp bilgi veririz. Nasıl yapılacağını da paylaşırız. Yağmur etkin biçimde yağmaz ise su kesinti yapılabileceği görülüyor. Olma olasılığı kuvvetli. Yağmurlar devam ederse elbette gerek kalmayacak. Bypass hattını yapmasaydık daha vahim sonuçla karşı karşıyaydık. Bypass hattı şu anda kurtarıcı pozisyonunda. Yılbaşında karar verdiğimiz için kendimizi rahat hissediyoruz" diye konuştu.

Yozgat’ta Hastalıkla Pancarlar İçin Hasat Erken BaşladıYozgat’ta Hastalıkla Pancarlar İçin Hasat Erken BaşladıGüncel
Türkiye Kuruyor! Afyon, Kütahya, Konya, Şanlıurfa… İşte Kuraklığın Merkez ÜssüTürkiye Kuruyor! Afyon, Kütahya, Konya, Şanlıurfa… İşte Kuraklığın Merkez ÜssüGüncel
İzmir'de Adım Adım Felakete! Suyun Tamamının Tükeneceği Tarih Hiç de Uzak Değilİzmir'de Adım Adım Felakete! Suyun Tamamının Tükeneceği Tarih Hiç de Uzak DeğilGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Bursa Kuraklık
Son Güncelleme:
Tekirdağ’da İşçi Servisi İle Kamyon Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var İşçi Servisi İle Kamyon Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var
Okan Buruk'tan Aylar Sonra Gelen Mourinho İtirafı: Biraz Abarttım... Mourinho Gidince İtiraf Etti
Otomotiv Sektörünü Altüst Eden Karar: Fabrikadan Yeni Çıkan Elektrikli Araç Apar Topar İptal Edildi! Artık Yollarda Olmayacak O Elektrikli Araçlar İptal Edildi
12 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Gaziantep'te Yakalandı 12 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Gaziantep'te Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Güllü'nün Ölümünde Yeni Detaylar: İşte Kameradaki 2 Dakikalık Eksik Kısım ve 'Mayi Sabun' Detayı İşte Kameradaki 2 Dakikalık Eksik Kısım ve 'Mayi Sabun' Detayı