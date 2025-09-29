Adım Adım Kurak Felakete... Bursa'nın Bir Haftalık Suyu Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de yaz aylarında yağış miktarının azalmasıyla pek çok kentte kuraklık meydana gelirken, İzmir, Muğla ve Tekirdağ gibi illerin bazı bölgelerinde su kesintileri yaşandı. Bursa’da da benzer bir durum yaşanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin bir haftalık suyu kaldığını açıkladı.

Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Mustafa Bozbey, kentin içme suyu rezervine ve bu konuda atılan adımlara yönelik açıklamalar yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki toplantıya, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerin yöneticileri ile gazeteciler katıldı.

Kuraklık nedeniyle yaşanan su sıkıntısına ilişkin konuşan Bozbey, "Kentimizin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 85’i Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılanıyordu. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle suyumuzun yüzde 50’si Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i pınar kaynaklarından, yüzde 35’i ise BUSKİ’ye ait 155 adet derin su kuyusundan sağlanıyor. Yeraltı su seviyesinin 250 metrelere kadar indiğine de dikkat çekmek istiyorum. Bursa ovasının ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesidir.

Bursa ovasında kuraklık...

Doğancı’da yüzde 6,81, Çınarcık’ta yüzde 50 seviyesinde. Nilüfer de ise hiç suyumuz yok. Yani 75 milyon metreküp civarında Çınarcık’ta su var. Ortalamada ise yüzde 3,34 doluluk oranındayız. Bursamızın günlük su tüketimi 525 bin metreküp civarındadır. Çınar Barajı’ndaki suyu direk tünelle Doğancı Barajı’na aktarabilirsek o zaman günlük 500 bin metreküplük arıtma tesisini çok rahatlıkla çalıştırabiliriz. Çınarcık Barajı yakınında yaptığımız arıtma tesisinin kapasitesi günlük 300 bin metreküptür. Sadece Doğancı havzasında su birikme olmayabilir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla kuraklık olacağı söyleniyor. Biz buna hazırlıklı olmak zorundayız. Bypass hattını hayata geçirmeseydik eylül ayından itibaren kesintiler olacaktı. Şu ana kadar su kesintisi olmadı” dedi.

6 EKİM’DE TÜM SU TÜKENECEK

Kentin hiç yağış almadığı ve planlı kesinti yapılmadığı durumda 6 Ekim 2025’te tüm suyun tükeneceğini belirten Bozbey, “Doğancı Barajı’nda her gün kullanım suyuna göre 25 santim civarında suyumuz azalıyor. Baraja 25 santim civarında su gelirse stabil durumda olacak. Ama bir metre gelirse gün sayısı artmış olacak. Ekim ve Kasım ayında ne olacağını bilmiyoruz. Her ihtimali göz önünde bulundurarak çözüm bulmak zorundayız. Su kesintisi yapılacaksa da kamuoyunun karşısına çıkıp bilgi veririz. Nasıl yapılacağını da paylaşırız. Yağmur etkin biçimde yağmaz ise su kesinti yapılabileceği görülüyor. Olma olasılığı kuvvetli. Yağmurlar devam ederse elbette gerek kalmayacak. Bypass hattını yapmasaydık daha vahim sonuçla karşı karşıyaydık. Bypass hattı şu anda kurtarıcı pozisyonunda. Yılbaşında karar verdiğimiz için kendimizi rahat hissediyoruz" diye konuştu.

