Firari FETÖ Hükümlüsü Cenazede Yakalandı
Kırşehir'de bir cenazeye katılmak için köye giden firari FETÖ hükümlüsü; jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari O.Ş.'nin kayınvalidesinin vefatı nedeniyle ilçeye bağlı bir köye taziyeye geleceği ihbarına ulaştı.
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla cenazeye gelen O.Ş. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ş., çıkarıldığı mahkemece cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA