Firari FETÖ Hükümlüsü Cenazede Yakalandı

Kırşehir'de bir cenazeye katılmak için köye giden firari FETÖ hükümlüsü; jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari O.Ş.'nin kayınvalidesinin vefatı nedeniyle ilçeye bağlı bir köye taziyeye geleceği ihbarına ulaştı.

Firari FETÖ Hükümlüsü Cenazede Yakalandı - Resim : 1

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla cenazeye gelen O.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ş., çıkarıldığı mahkemece cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

