Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Resti Çekti! Artık Adana'da O Dizi ve Filmlerin Çekilmesine İzin Verilmeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana Valiliği'nde gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı, kentin güvenlik durumunu masaya yatırdı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, 2024 ve 2025 Ağustos aylarına ait suç istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, bazı suçlarda azalma gözlenirken, diğerlerinde hafif artışlar kaydedildi. Köşger, bu tabloyu değerlendirirken, Adana'nın hak etmediği "suç şehri" imajını değiştirmek için radikal bir adım attıklarını duyurdu.

SUÇ İSTATİSTİKLERİ: CİNAYET DÜŞÜŞÜ, YARALAMA ARTIŞI

Vali Köşger, kişilere karşı işlenen suçlarda detaylı verileri şöyle sıraladı: Konut dokunulmazlığının ihlali 13'ten 17'ye, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 16'dan 15'e, çocuğun cinsel istismarı 31'den 32'ye, kasten yaralama 684'ten 699'a, cinsel saldırı 15'ten 16'ya yükseldi. Öte yandan, kasten öldürme (cinayet) 7'den 6'ya geriledi; tehdit 664'ten 653'e, cinsel taciz 21'den 19'a, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ise 77'den 79'a çıktı.Malvarlığına karşı suçlarda ise toplam olay sayısı 390'dan 284'e düşerek %27'lik azalma sağlandı. Köşger, "Bu azalma, önleyici tedbirlerin ve hızlı müdahalelerin başarısını gösteriyor. Düşüşü kalıcı kılmak için hedef odaklı çalışmalar sürecek" dedi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger

SURİYELI SAYISI AZALDI, GERİ GÖNDERMELER DEVAM EDECEK

Köşger, Adana'daki Suriyeli nüfusunun 182 bine indiğini belirterek, son ayda organize şekilde Suriye'ye dönmek isteyen grupları gönderdiklerini ifade etti. Bu süreçte gönüllü dönüşlerin teşvik edildiğini vurguladı.

'ADANA'NIN İMAJINI BOZACAK YAPIMLARA SON'

Vali Köşger, Adana'nın yıllardır televizyon dizileri ve filmlerle "karalanan" imajına sert çıktı: "Bu imaj, dizilerle başlayan ve değişmesi zor bir süreç. Adana, huzuru üreten, kardeşçe yaşayan nadir şehirlerden biri. Geldiğimden beri bunu dile getiriyorum. Kültür Müdürlüğü'ne talimat verdim: Adana'nın imajını bozacak dizi veya film çekimine müsaade etmeyeceğiz. Doğal mekanlarını kullanarak şehri karalayan yapımlara izin yok!"

Kaynak: İHA