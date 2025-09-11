Fransa'nın 'Adana' Kararı Ortalığı Karıştırdı! 'Türkler Olmasa Fransızlar Ne Yiyecek?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa'nın Aisne iline bağlı bir kasabada kebapçı ve fast food restoranı açılması yasaklandı. Karar, kebapçılar tarafından şok ve üzüntüyle karşılandı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, Fransa'daki kararın talihsizlik olduğunu ifade etti..

Kebabın fast food ürünlerinden farklı olduğunu anlatan Serttaş, "Dünyadaki tüm menüleri bir araya koyun, Adana kebabını bir tarafa koyun. Vitamin ve protein değerleri açısından çok zengin, bağışıklık sistemini güçlendirici bir yemektir. Adana kebabının ve kebap çeşitlerinin de yasaklanıyor olması, bence Fransa halkı için çok büyük talihsizlik" dedi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş

'KEBAP FAST FOOD DEĞİL'

Fast food ürünlerinde taze ürün kullanılmazken, Adana kebabında etinden salatasına kadar taze ürünler kullanıldığını söyleyen Serttaş "Bu da insanların bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. İnşallah en kısa sürede bu karardan vazgeçerler. Fransa'nın soğuk günlerinde halkın kebaptan mahrum kalması üzücü oldu" diye konuştu.

Kentte yaklaşık 25 yıldır kebapçılık yapan İsmail Çalıkıran da bir an önce Fransa'nın kararından vazgeçmesini istedi. Türkiye'de ve Avrupa'da restoran işletmeciliği yapan Mehmet Karaca ise Fransa'nın kararını yanlış bulduğunu belirterek "Avrupa'nın birçok şehrinde 2020'den bu yana kebap ve ızgara restoranları açıyoruz. Birçok yatırımcı arkadaşımız orada bu işleri yapıyor. Fransa, kebap ve ızgara üzerine restoran açmaya yasak getirmiş. Bu çok büyük bir darbe" dedi.

'FRANSA'DA İNSANLAR NE YİYECEK?'

Oranın halkı için de dünyanın birçok yerinden giden turistler için de bir darbe olduğunu savunan Karaca, "Turistlerin yaşadığı en büyük sıkıntı, yeme içme kültürünün ve mutfağın olmaması. Bizler olmasak, kebap, ızgara olmasa, Fransa'da insanlar ne yiyecekler? Yani bence çok yanlış bir karar. Bizi de etkiledi" ifadelerini kullandı.

