Uzmanlar Net Uyardı: Bu Yemekleri Tekrardan Isıtmak Yasak! Kansere Kadar Yolu Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü mutfak uzmanı Yevgeny Klopotenko, hangi gıdaların yalnızca bir kez pişirilmesi gerektiğini ve ikinci kez ısıtılmaması gerektiğini açıkladı. İşte pişirdikten sonra tekrardan asla ısıtılmaması gereken gıdalar:

Tavuk Eti

Fırında, haşlanmış ya da farklı şekillerde pişirilmiş tavuk etini mikrodalgada yeniden ısıtmak sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Mikrodalga, etin protein yapısını bozduğu için hem besin değerini düşürüyor hem de tadını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, tavuk etini soğuk tüketmeyi veya salatalara eklemeyi öneriyor.

Patates

Patatesin ısıtılması, içindeki nişastanın parçalanmasına neden oluyor. Bu durum hem besleyici değerini azaltıyor hem de tadının bozulmasına yol açıyor. Bu nedenle patatesin soğuk olarak salatalarda kullanılması daha doğru bir yöntem.

Mantar

Aroması ve lezzetiyle sevilen mantar yemekleri, tekrar ısıtıldığında protein yapısını kaybediyor. Bu da hem besin değerini hem de lezzetini düşürüyor. Risotto, makarna ya da sote mantar yemeklerinin pişirildikten sonra hemen tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Kereviz, Ispanak ve Havuç

Kereviz gibi bazı sebzeler yüksek oranda nitrat içeriyor. Bu sebzeler ikinci kez ısıtıldığında nitratlar nitrite dönüşüyor ve toksik etki yaratıyor. Bu nedenle kereviz, ıspanak ve havuç gibi sebzeler pişirildikten sonra yeniden ısıtılmamalı.

Pirinç

Pirinç, pişirildikten sonra hızla bakteri üremesine elverişli hale geliyor. Uzmanlar, pirincin tek seferde pişirilmesini öneriyor. Mecbur kalınırsa, pirinç oda sıcaklığına getirildikten sonra düşük ısıda ısıtılmalı.

Beslenme uzmanları, bu yiyeceklerin soğuk tüketilmesinin hem sağlık hem de lezzet açısından daha güvenli olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi