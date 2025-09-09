NASA Onayladı: Evdeki Nemi Küfü Rutubeti Sünger Gibi Çekiyor! 1 Saksı Yetiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlara göre Sansevieria (Paşa Kılıcı Bitkisi), yalnızca dekoratif bir bitki değil; aynı zamanda bulunduğu ortamda tozu, zararlı partikülleri ve nem dengesizliğini azaltarak havayı iyileştiren doğal bir filtre görevi üstleniyor. Sert yaprakları sayesinde oksijen üretimini artıran bu bitki, özellikle yatak odalarında tercih ediliyor.

KÜFÜ, RUTUBETİ ENGELLİYOR

Kış aylarında ısınma nedeniyle havanın kuruması ve toz birikiminin artması, solunum yollarında rahatsızlık ve küf oluşumuna yol açabiliyor. Paşa kılıcı ise bu sorunlara karşı etkili bir çözüm sunuyor. Pillerin veya ısıtıcıların bulunduğu alanlarda nemi dengeleyerek daha sağlıklı bir iç mekan havası sağlıyor.

Bakımı da oldukça kolay olan bitki, sık sulama veya yoğun ışık gerektirmiyor. Yapraklarının haftada bir nemli bezle silinmesi, hem temizliği hem de etkinliğini artırıyor.

Uzmanlar, birkaç hafta içinde bu bitkinin bulunduğu ortamda havanın daha temiz ve ferah hale geldiğini, özellikle çocuklu ve yaşlı aileler için sağlıklı bir atmosfer oluşturduğunu vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi