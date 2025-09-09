Yıllar Önce Söylediği Sözler Gündem Oldu! Fenerbahçe’nin Yeni Hocası İmparator Hayranı Çıktı

Fenerbahçe’nin başına geçmesi beklenen Domenico Tedesco’nun yıllar önce söylediği sözler gündem oldu. Schalke 04 takımını çalıştırdığı ve Galatasaray'a rakip olduğu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tedesco’nun Fatih Terim hayranı olduğu ve söylediği özler sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin Domenico Tedesco ile anlaştığı iddia edildi. Sarı-lacivertli taraftarlar İtalyan hocanın açıklanmasını beklerken gelen Fatih Terim detayı sosyal medyayı salladı.

FENERBAHÇE’DE DOMENICO TEDSCO DÖNEMİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre, Başkan Ali Koç ve yönetimi yabancı hocada karar kıldı. Sarı-lacivertliler İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardı.

FATİH TERİM’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Sarı-lacivertli ekipten resmi açıklaması gelmesi beklenirken Tedesco'nun Schalke 04 takımını çalıştırdığı ve Galatasaray'a rakip olduğu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Fatih Terim'i övdüğü anlar yeniden gündem oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Schalke 04'te teknik direktör Domenico Tedesco, düzenlediği basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu.

‘ÇOK BÜYÜK BİR TEKNİK DİREKTÖR’

Tedesco, Fatih Terim hakkında "Fatih Terim çok büyük bir teknik direktör. Sadece Galatasaray değil, Fiorentina taraftarıyım ve o dönemde Grande olarak tanımlandığını biliyorum. Ben de kendisine o gözle baktım. Kendisiyle tanışmak ve el sıkışmak benim için büyük bir ayrıcalık olacaktır" demişti.

