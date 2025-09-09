Ali Koç Bugün Açıklayacak! Fenerbahçe’de Domenico Tedesco Dönemi Başlıyor: İşte İstanbul’a Geliş Saati

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'yu bugün resmen açıklaması bekleniyor.

Mourinho sonrası teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe’den flaş bir hamle geldi.

Sarı-lacivertliler 39 yaşındaki İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile her konuda anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE’DE DOMENICO TEDESCO DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Tedesco gittiği takımlarda ilk yılında başarılı olmuş. Genelde 3'lü sistemle oynatmasına karşın F.Bahçe için 4-2-3-1 sisteminin daha uygun olacağını düşünüyor. Belçika Milli Takımı'nda takım sorunlu olduğu için başarısız oldu. Ancak İtalyan hoca oldukça hırslı ve azimli. Bundan dolayı Fenerbahçe’nin 14 yıllık şampiyonluk hasretine son verebileceğini düşünülüyor.

Yağız Sabuncuoğlu'na göre ise İtalyan teknik direktörün bugün öğleden sonra İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

12 Eylül 1985’te İtalya’nın Calabria bölgesindeki Rossano kentinde dünyaya gelen Tedesco, henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya’nın Esslingen bölgesine göç etti. Hem İtalyan hem Alman vatandaşlığı bulunan genç teknik adam, Stuttgart Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği okudu ve inovasyon yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Futbola olan ilgisini hiç kaybetmeyen Tedesco, amatör liglerde ASV Aichwald ve FV Zuffenhausen formaları giydi.

Antrenörlük kariyerine hazırlanırken Alman Futbol Federasyonu’nun Hennes-Weisweiler Akademisi’nde eğitim aldı ve 2016 yılında birincilikle mezun oldu. Bu başarı, onun profesyonel teknik direktörlük yolundaki en büyük adımı oldu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Tedesco’nun kariyeri 2008’de VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenörlük ile başladı. 2013’te Stuttgart U17 takımının başına geçti, ardından 2015’te Hoffenheim altyapısına transfer oldu.

İlk profesyonel deneyimini 2017’de Erzgebirge Aue ile yaşayan Tedesco, takımı kümede tutmayı başardı. Aynı yıl Schalke 04’ün başına geçti ve 32 yaşında Bundesliga’nın en genç teknik direktörlerinden biri olarak tarihe geçti. Schalke’de ilk sezonunda takımı lig ikincisi yaparak büyük bir başarıya imza attı. Ancak 2018-19 sezonunda alınan kötü sonuçların ardından görevden ayrıldı.

Kaynak: HaberTürk