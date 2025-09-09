Ve Süper Lig’de Yılın İmzası! Sergen Yalçın Bombaları Patlatıyor: Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı Transferi Tamam

Süper Lig devi Beşiktaş’ta transfer bombaları peş peşe geliyor. Fenerbahçe’den Cengiz Ünder’i kadrosuna katan siyah-beyazlılar bu sefer gözünü Kayserisporlu yıldıza gözünü dikti. Beşiktaş, Kayserispor'un tecrübeli sağ beki Gökhan Sazdağı'nın transferi için mutlu sona çok yakın. İşte transferin detayları…

Beşiktaş ve Kayserispor, Gökhan Sazdağı transferi için prensipte anlaştı. Gökhan Sazdağı Beşiktaş’a transfer oldu mu, sözleşme süresi ve detayları neler? İşte son dakika gelişmeleri...

BEŞİKTAŞ’TAN GÖKHAN SAZDAĞI HAMLESİ! ANLAŞMA TAMAM

Kayserispor'un tecrübeli sağ beki Gökhan Sazdağı'na Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Trabzonspor talip olmuştu.

Kulübüyle sözleşmesinin son yılına giren Gökhan'ın transferinde mutlu sona yakın takım Beşiktaş oldu. Ajansspor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı transferinde sona yaklaştı.

Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 1.2 MİLYON EURO

1.2 milyon Euro'luk güncel piyasa değerine sahip 30 yaşındaki sağ bek, geçen sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Kaynak: Ajansspor

