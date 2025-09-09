En Mutlu Günü: Galatasaray’ın Yıldızı Yunus Akgün, Tuğçe Alaca İle Nişanlandı

Süper Lig devi Galatasaray’ın milli yıldızı Yunus Akgün, dünyaevine giriyor. Milli arayı değerlendiren Akgün, uzun süredir birlikte olduğu, 8 ay önce de evlilik teklifi ettiği Tuğçe Alaca'yla nişanlandı.