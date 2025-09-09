En Mutlu Günü: Galatasaray’ın Yıldızı Yunus Akgün, Tuğçe Alaca İle Nişanlandı
Galatasaray’ın milli yıldızı Yunus Akgün, nikah masasına oturdu. Milli arayı değerlendiren Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile nişanlandı. Akgün, 8 ay önce evlilik teklifi ettiği Alaca ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
Ellerinde çiçekle poz veren Akgün'e sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarlar mutluluk diledi.
