En Mutlu Günü: Galatasaray’ın Yıldızı Yunus Akgün, Tuğçe Alaca İle Nişanlandı

Galatasaray’ın milli yıldızı Yunus Akgün, nikah masasına oturdu. Milli arayı değerlendiren Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile nişanlandı. Akgün, 8 ay önce evlilik teklifi ettiği Alaca ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

En Mutlu Günü: Galatasaray’ın Yıldızı Yunus Akgün, Tuğçe Alaca İle Nişanlandı - Resim: 1

Süper Lig devi Galatasaray’ın milli yıldızı Yunus Akgün, dünyaevine giriyor. Milli arayı değerlendiren Akgün, uzun süredir birlikte olduğu, 8 ay önce de evlilik teklifi ettiği Tuğçe Alaca'yla nişanlandı.

En Mutlu Günü: Galatasaray’ın Yıldızı Yunus Akgün, Tuğçe Alaca İle Nişanlandı - Resim: 2

Ünlü futbolcu, dün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

En Mutlu Günü: Galatasaray’ın Yıldızı Yunus Akgün, Tuğçe Alaca İle Nişanlandı - Resim: 3

Ellerinde çiçekle poz veren Akgün'e sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarlar mutluluk diledi.

En Mutlu Günü: Galatasaray’ın Yıldızı Yunus Akgün, Tuğçe Alaca İle Nişanlandı - Resim: 4

Sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Akgün'e mutluluk dileklerini iletti.

